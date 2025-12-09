Λειψυδρία στην Αττική: Πόσο έβρεξε στον Μόρνο κατά την τελευταία κακοκαιρία;

Η πρόσφατη κακοκαιρία Byron έφερε σε πολλές περιοχές της χώρας σημαντικά ύψη βροχής. Πόσο όμως έβρεξε στην περιοχή του Μόρνου;

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ΕΑΑ, το τετραήμερο 3-6/12, μόνο 43 χιλιοστά καταγράφησαν στο σταθμό του Κονιάκου και 49 χιλιοστά στο σταθμό στο Φράγμα Μόρνου.

Όπως διακρίνεται και στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν και στους 2 σταθμούς η ετήσια βροχή ως και τις 08/12/2025 είναι σημαντικά χαμηλότερη της μέσης τιμής των 10 τελευταίων ετών.

Πιο συγκεκριμένα στο σταθμό του Κονιάκου έχουν καταγραφεί συνολικά 595 χιλιοστά βροχής.

Στο σταθμό του Φράγματος Μόρνου 653 χιλιοστά βροχής. Η μέση τιμή των τελευταίων 10 ετών για την ετήσια βροχής ως τις 08/12 είναι περίπου 800 χιλιοστά.