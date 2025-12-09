Μενού

Λειψυδρία στην Αττική: Πόσο έβρεξε στον Μόρνο κατά την τελευταία κακοκαιρία;

Τι δείχνουν οι μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τη βροχόπτωση στον Μόρνο. Αναλυτικά τα στοιχεία από τους δύο σταθμούς μέτρησης.

Reader symbol
Newsroom
Μόρνος
Χαμηλή στάθμη στον Μόρνο | In Time / Γιάννης Λιάκος
  • Α-
  • Α+

Η πρόσφατη κακοκαιρία Byron έφερε σε πολλές περιοχές της χώρας σημαντικά ύψη βροχής. Πόσο όμως έβρεξε στην περιοχή του Μόρνου;

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ΕΑΑ, το τετραήμερο 3-6/12, μόνο 43 χιλιοστά καταγράφησαν στο σταθμό του Κονιάκου και 49 χιλιοστά στο σταθμό στο Φράγμα Μόρνου.

Όπως διακρίνεται και στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν και στους 2 σταθμούς η ετήσια βροχή  ως και τις 08/12/2025 είναι σημαντικά χαμηλότερη  της μέσης τιμής των 10 τελευταίων ετών.

Πιο συγκεκριμένα στο σταθμό του Κονιάκου έχουν καταγραφεί συνολικά 595 χιλιοστά βροχής.

πίνακας

Στο σταθμό του Φράγματος Μόρνου 653 χιλιοστά βροχής. Η μέση τιμή των τελευταίων 10 ετών για την ετήσια βροχής ως τις 08/12 είναι περίπου 800 χιλιοστά.

πίνακας 2

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ