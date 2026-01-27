Τα πράσινα προϊόντα έχουν μπει για τα καλά στα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη, τα οποία είναι γεμάτα με μάρκες που διαφημίζουν τις zero waste συσκευασίες τους.

Οι μάρκες, διαφημίζουν τις πλαστικές συσκευασίες τους ως βιώσιμες, αλλά συχνά μόνο ένα μικρό μέρος των υλικών προέρχεται πραγματικά από ανακυκλωμένα απόβλητα, ενώ το υπόλοιπο παράγεται από πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, πολλές συσκευασίες που παράγονται από τον κλάδο παραγωγής πλαστικών της πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco.

Η κρατική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας αντιτίθεται στις περικοπές παραγωγής που προβλέπονται από τη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα πλαστικά και είναι ο μεγαλύτερος εταιρικός εκπομπέας αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο με πάνω από 70 εκατομμύρια τόνους έως το 2023.

Η πετροχημική θυγατρική της Aramco, Sabic, μαζί με άλλους μεγάλους παίκτες, επινόησε έναν επιτυχημένο τρόπο για να αναδιαμορφώσει την επιβλαβή δραστηριότητά της ως «σωτήρα του πλανήτη». Χαρακτηρίζουν το πλαστικό ως «κυκλικό» και φιλικό προς το κλίμα, αν και στην πράξη παραμένει σχεδόν εξ ολοκλήρου βασισμένο σε ορυκτά καύσιμα, επιδεινώνοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κρίση του πλαστικού.

Υπό την πίεση της βιομηχανίας, η Ευρώπη είναι σε καλό δρόμο για να νομιμοποιήσει αυτή την πρακτική, την οποία ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες έχουν χαρακτηρίσει ως «greenwashing», με χαλαρούς κανόνες της ΕΕ που θα τεθούν σε ισχύ το 2026 και παρόμοιους κανονισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα εφαρμοστούν από το 2027.

Για να προωθήσει το λεγόμενο βιώσιμο πλαστικό, σύμφωνα με τον Guardian, η πετροχημική βιομηχανία προωθεί την πυρόλυση, τον πιο κοινό τύπο χημικής ανακύκλωσης. Αυτή η διαδικασία, που απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές άνθρακα, μετατρέπει τα πλαστικά απόβλητα σε ανακυκλωμένη πρώτη ύλη: το πυρολυτικό έλαιο. Ωστόσο, αυτή η επικίνδυνη ένωση μπορεί να αποτελεί το πολύ το 5% της συνολικής πρώτης ύλης και πρέπει να αραιώνεται με 95% παρθένο νάφθα, ένα παράγωγο πετρελαίου, για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στις μονάδες ατμοπυρόλυσης που μετατρέπουν την πρώτη ύλη σε νέο πλαστικό.

«Η όλη διαδικασία χαρακτηρίζεται ως ανακύκλωση πλαστικού, ενώ η χρήση ορυκτών καυσίμων αυξάνεται επειδή πρέπει να προστεθεί παρθένα πρώτη ύλη», δήλωσε ο Helmut Maurer, πρώην ανώτερος εμπειρογνώμονας στο τμήμα περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι ετικέτες ανακύκλωσης που βασίζονται στην ισορροπία μάζας εκδίδονται από την πλατφόρμα International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), η οποία διευθύνεται από τον κλάδο, και μεταβιβάζονται από τους παραγωγούς πλαστικών στις μάρκες συσκευασμένων προϊόντων.

Ο υπολογισμός του αποτυπώματος άνθρακα, ή η αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA), από τον πετροχημικό όμιλο παραδέχεται ότι η πλήρης διαδικασία από την πυρόλυση έως την πυρόλυση εκπέμπει 6% έως 8% περισσότερο από την παραγωγή πλαστικού από ορυκτά καύσιμα. Μόνο μετρώντας την αποφυγή της αποτέφρωσης τα καθαρά οφέλη φαίνονται θετικά: περίπου 2 κιλά CO₂ λιγότερο ανά κιλό ανακυκλωμένου πλαστικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, φυσικά και πρέπει να υπάρχουν zero waste συσκευασίες στα ράφια, αλλά όχι παραπλανητικές και φτιαγμένες όντως από «πράσινα» υλικά.



