Ο καιρός του καλοκαιριού έβαλε «φωτιά» στο αποθεματικό της Ευρώπης: 43 δισ. το κόστος

Ο ακραίος καιρός και τα αινόμενα που έπληξαν την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι προκάλεσαν οικονομική ζημία τουλάχιστον 43 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, με το κόστος να αναμένεται να αυξηθεί στα 126 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2029.

Το άμεσο πλήγμα στην οικονομία από ένα μόνο σκληρό καλοκαίρι καύσωνα, ξηρασίας και πλημμυρών ανήλθε στο 0,26% του οικονομικού προϊόντος της ΕΕ το 2024, σύμφωνα με την ανάλυση.

Η μεγαλύτερη ζημιά προκλήθηκε στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία, καθεμία από τις οποίες υπέστη βραχυπρόθεσμες απώλειες άνω του 1% της «ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας» (ΑΠΑ) του 2024, ενός μέτρου παρόμοιου με το ΑΕΠ.

Ακριβός ο καιρός στην Ευρώπη

Οι οικονομολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα ως «συντηρητικά» επειδή δεν έλαβαν υπόψη τις πρωτοφανείς πυρκαγιές που κατέστρεψαν τη νότια Ευρώπη τον περασμένο μήνα ή την επιδεινούμενη επίδραση ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την ίδια στιγμή.

Ο Σεχρίς Ουσμάν, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι οι «έγκαιρες εκτιμήσεις» της μελέτης θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να στοχεύσουν στην υποστήριξη ελλείψει επίσημων δεδομένων.

«Το πραγματικό κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων έρχεται στην επιφάνεια αργά, επειδή αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν ζωές και μέσα διαβίωσης μέσω ενός ευρέος φάσματος καναλιών που εκτείνονται πέρα ​​από τον αρχικό αντίκτυπο».

Οι επιστήμονες αγωνίζονται να υπολογίσουν σε ποιο βαθμό η παγκόσμια θέρμανση έχει επιδεινωθεί, εντείνοντας τα ακραία καιρικά φαινόμενα αυτό το καλοκαίρι, με μελέτες να υποδηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά τις πυρκαγιές 40 φορές πιο πιθανές στην Ισπανία και την Πορτογαλία και 10 φορές πιο πιθανές στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Ο αριθμός των νεκρών από τον «ήσυχα καταστροφικό» καύσωνα του Ιουνίου εκτιμάται ότι έχει τριπλασιαστεί σε 12 μεγάλες πόλεις λόγω της ρύπανσης που θερμαίνει τον πλανήτη.

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής

Ενώ οι περισσότερες έρευνες σχετικά με το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής εξετάζουν τις άμεσες επιπτώσεις, όπως οι καταστροφές περιουσιακών στοιχείων ή οι ασφαλισμένες απώλειες, οι συγγραφείς της νέας μελέτης χρησιμοποίησαν ιστορικές σχέσεις μεταξύ του βίαιου καιρού και της οικονομικής παραγωγής.

Ο Stéphane Hallegatte, επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα στην Παγκόσμια Τράπεζα, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι επιβεβαίωσε ότι οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων ήταν μεγαλύτερες από τις άμεσες επιπτώσεις και διαρκούν περισσότερο από ό,τι φαντάζονται οι άνθρωποι.

«Υποστηρίζω εδώ και πολύ καιρό ότι πρέπει να μετατοπίσουμε την εστίασή μας από τις άμεσες ζημιές από καταστροφές σε ευρύτερες μετρήσεις που αποτυπώνουν έναν πληρέστερο οικονομικό αντίκτυπο, οπότε χαίρομαι πολύ που βλέπω τη μελέτη να κάνει ακριβώς αυτό», είπε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι χρησιμοποιούνται «ατελείς προσεγγιστικές μεταβλητές» για τον εντοπισμό ακραίων καιρικών φαινομένων, κάτι που πιθανότατα θα οδηγούσε σε υποεκτίμηση του πλήρους κόστους. Η ΑΠΑ δεν κατέγραψε το πλήρες κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, πρόσθεσε, ούτε τα οφέλη από τη μείωση της ευπάθειας.

«Ειδικά όταν οι καταστροφές επηρεάζουν φτωχές κοινότητες και ανθρώπους, ο αντίκτυπος στην ΑΠΑ μπορεί να είναι ελάχιστος, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι φτωχοί», δήλωσε ο Hallegatte. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υποφέρουν».

Πηγή: Guardian