Ο πόλεμος στο Ιράν εξαντλεί τον παγκόσμιο προϋπολογισμό άνθρακα ταχύτερα από 84 χώρες μαζί: Η ανάλυση που σοκάρει

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι ήδη εμφανές ότι έχει οικονομικό αντίτυπο. Αυτό που πρόκειται να φανεί - ή μάλλον έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται με νούμερα που σοκάρουν - είναι ότι έχει εξίσου περιβαλλοντικές συνέπειες.

Μάλιστα, ανάλυση διαπιστώνει ότι εξαντλεί τον παγκόσμιο προϋπολογισμό άνθρακα ταχύτερα από 84 χώρες μαζί.

Καθώς τα πολεμικά αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους, ισοπεδώνουν τις υποδομές και μετατρέπουν τη Μέση Ανατολή σε μια γιγαντιαία ζώνη περιβαλλοντικής θυσίας, η πρώτη ανάλυση του κλιματικού κόστους διαπίστωσε ότι η σύγκρουση οδήγησε σε 5 εκατομμύρια τόνους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις πρώτες 14 ημέρες της, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Ο άξονας ΗΠΑ-Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει βομβαρδίσει χιλιάδες στόχους εντός του Ιράν, και το Ισραήλ έχει χτυπήσει εκατοντάδες ακόμη στόχους στον Λίβανο. Αναφορές από το εσωτερικό και των δύο χωρών δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές υποδομών.

Τα κατεστραμμένα κτίρια αποτελούν το μεγαλύτερο στοιχείο του εκτιμώμενου κόστους άνθρακα. Με βάση αναφορές της ανθρωπιστικής οργάνωσης Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ότι περίπου 20.000 πολιτικά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τη σύγκρουση, η ανάλυση εκτιμά ότι οι συνολικές εκπομπές από αυτόν τον τομέα ανέρχονται σε 2,4 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 (tCO2e).

Τα καύσιμα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο, με τα βαρέα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ να πετούν από μακρινές περιοχές όπως η δυτική Αγγλία για να πραγματοποιήσουν επιδρομές πάνω από το Ιράν. Η ανάλυση εκτιμά ότι μεταξύ 150 εκατομμυρίων και 270 εκατομμυρίων λίτρων καυσίμων καταναλώθηκαν από αεροσκάφη και σκάφη υποστήριξης και οχήματα τις πρώτες 14 ημέρες, παράγοντας συνολική εκπομπή 529.000 tCO2e.

Μία από τις πιο σοκαριστικές εικόνες του πολέμου ήταν τα σκοτεινά σύννεφα και η μαύρη βροχή που έπεσαν πάνω από την Τεχεράνη αφού το Ισραήλ βομβάρδισε τέσσερις μεγάλες αποθήκες καυσίμων γύρω από την πόλη, πυρπολώντας εκατομμύρια λίτρα καυσίμων. Η ανάλυση εκτιμά ότι κάηκαν μεταξύ 2,5 εκατομμυρίων και 5,9 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου σε αυτήν την επίθεση και σε παρόμοιες επιθέσεις - συμπεριλαμβανομένων των ιρανικών αντιποίνων στους γείτονές της στον Κόλπο - εκπέμποντας περίπου 1,88 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2.

Τις πρώτες 14 ημέρες, οι ΗΠΑ έχασαν τέσσερα αεροσκάφη, ενώ το Ιράν έχασε 28 αεροσκάφη, 21 ναυτικά πλοία και περίπου 300 εκτοξευτές πυραύλων. Αυτό το κατεστραμμένο στρατιωτικό υλικό εκτιμάται ότι ευθύνεται για ενσωματωμένες εκπομπές άνθρακα 172.000 tCO2e.

Υπάρχουν επίσης οι ίδιες οι βόμβες, οι πύραυλοι και τα drones, η χρήση των οποίων ήταν εκτεταμένη από όλες τις πλευρές. Με βάση τους ισχυρισμούς ότι τις πρώτες 14 ημέρες οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν βομβαρδίσει περισσότερους από 6.000 στόχους εντός του Ιράν, ενώ το Ιράν είχε αντεπιτεθεί σε περίπου 1.000 πυραύλους και 2.000 drones, καθώς και περίπου 1.900 αναχαιτιστικά που εκτοξεύτηκαν για να αμυνθούν εναντίον τους, η ανάλυση εκτίμησε ότι τα πυρομαχικά συνέβαλαν σε εκπομπές περίπου 55.000 tCO2e.

Συνολικά, οι δύο πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης οδήγησαν σε εκπομπές 5.055.016 tCO2e, που ισοδυναμούν με 131.430.416 tCO2e σε ένα χρόνο - περίπου το ίδιο με μια μεσαίου μεγέθους οικονομία έντασης ορυκτών καυσίμων όπως το Κουβέιτ. Αλλά είναι επίσης το ίδιο με τις 84 χώρες με τις χαμηλότερες εκπομπές μαζί.