Το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχει πλέον εγκατασταθεί και αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες, προκαλώντας μεγάλες μεταβολές στις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη, σύμφωνα με νέα ενημέρωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).

Οι προβλέψεις δείχνουν σχεδόν 100% πιθανότητα το Ελ Νίνιο να παραμείνει ενεργό έως τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού ενισχύουν την πιθανότητα το φαινόμενο να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων ετών.

Το Ελ Νίνιο αναμένεται να φτάσει σε πολύ υψηλή ένταση προς το τέλος του 2026, με τις επιπτώσεις του να συνεχίζονται και μέσα στο 2027. Ένα ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τα μοτίβα βροχοπτώσεων, θερμοκρασίας και ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι ο πλανήτης βρίσκεται σε μια περίοδο πρωτοφανών κλιματικών συνθηκών, καθώς οι θερμοκρασίες της επιφάνειας των θαλασσών και της ατμόσφαιρας συνεχίζουν να αυξάνονται.

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας του WMO, Σελέστ Σαούλο, σημείωσε ότι οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο είναι ήδη ορατές, με πλημμύρες και ξηρασίες να προκαλούν σοβαρές αναταράξεις σε κοινότητες και οικονομίες, ενώ αναμένεται να ενταθούν όσο ισχυροποιείται το φαινόμενο.

Θερμαίνεται ασυνήθιστα ο Ειρηνικός

Ένας από τους βασικούς δείκτες του Ελ Νίνιο, ο Niño 3.4, καταγράφει πλέον εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Η απόκλιση από τα φυσιολογικά επίπεδα έφτασε τους +1,5°C κατά μέσο όρο την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2026 και τους +2°C τον Ιούλιο.

Στη συνέχεια, οι εβδομαδιαίες μετρήσεις αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο, φτάνοντας περίπου τους +2,2°C έως +2,6°C πάνω από τα κανονικά επίπεδα μεταξύ τέλους Ιουλίου και μέσα Αυγούστου.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η κατάσταση κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε ορισμένες περιοχές του τροπικού Ειρηνικού, οι θερμοκρασίες στα υποθαλάσσια στρώματα ήταν τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου πάνω από 8°C υψηλότερες από τον μέσο όρο.

Οι συνθήκες αυτές ενισχύουν την εκτίμηση ότι το Ελ Νίνιο θα συνεχίσει να ισχυροποιείται τους επόμενους μήνες.

Το ισχυρό Ελ Νίνιο δεν σημαίνει ότι όλες οι περιοχές θα αντιμετωπίσουν τις ίδιες συνέπειες. Η ένταση του φαινομένου από μόνη της δεν αρκεί για να προβλεφθεί η σοβαρότητα των επιπτώσεων σε κάθε χώρα, καθώς αυτές επηρεάζονται από την εποχή, τη γεωγραφική θέση και άλλους κλιματικούς παράγοντες.

Ωστόσο, για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2026, τα μοντέλα του WMO δείχνουν αυξημένη πιθανότητα για θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα σχεδόν σε όλες τις χερσαίες περιοχές του πλανήτη.

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Παράλληλα, αναμένονται σημαντικές μεταβολές στις βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το χαρακτηριστικό μοτίβο που συνδέεται με ένα ισχυρό Ελ Νίνιο.'

Την ίδια περίοδο αναμένεται να αναπτυχθεί και θετική φάση του Δείκτη Διπόλου του Ινδικού Ωκεανού (IOD), ενώ και ο τροπικός Ατλαντικός προβλέπεται να παραμείνει θερμότερος από τα κανονικά επίπεδα. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να ενισχύσουν, να περιορίσουν ή να τροποποιήσουν τις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο σε διαφορετικές περιοχές.

Ένα φυσικό φαινόμενο με παγκόσμιες συνέπειες

Το Ελ Νίνιο αποτελεί μία από τις δύο φάσεις του El Niño–Southern Oscillation (ENSO) και είναι ένα από τα ισχυρότερα φυσικά κλιματικά φαινόμενα στον πλανήτη.

Χαρακτηρίζεται από την άνοδο της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό και εμφανίζεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια, με διάρκεια περίπου εννέα έως δώδεκα μήνες.

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Οι συνέπειές του, ωστόσο, δεν περιορίζονται στον Ειρηνικό. Μπορούν να δημιουργήσουν καιρικές και κλιματικές αλλαγές σε περιοχές που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, γεγονός που καθιστά τις έγκαιρες προειδοποιήσεις κρίσιμες για κυβερνήσεις, ανθρωπιστικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες.

Ο WMO επισημαίνει ότι το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο και δεν προκαλείται από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, οι συνθήκες ενός θερμότερου πλανήτη μπορούν να επηρεάζουν το συνολικό κλιματικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο εκδηλώνονται τέτοια φαινόμενα.