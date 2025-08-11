Περσείδες 2025: Βροχή αστεριών και «ευχών» - Πότε κορυφώνεται το φαινόμενο

Κάθε Αύγουστο, ο νυχτερινός ουρανός μετατρέπεται σε σκηνή ενός εντυπωσιακού αστρονομικού φαινομένου: τη βροχή των Περσείδων.

Οι Περσείδες αναμένεται να φτάσουν στο αποκορύφωμά τους το βράδυ της 12ης προς 13η Αυγούστου, ωστόσο η παρατήρηση ενδέχεται να επηρεαστεί από τη φωτεινότητα του ουρανού.

Σύμφωνα με το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας, η κορύφωση της φετινής βροχής Περσείδων αναμένεται να σημειωθεί στις 12 Αυγούστου, γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα). Η ιδανική στιγμή για παρατήρηση είναι αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, πριν την ανατολή της Σελήνης ή όταν αυτή βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Οι Περσείδες είναι μια ετήσια βροχή διαττόντων αστέρων που προκαλείται από τον κομήτη 109P/Swift-Tuttle. Καθώς η Γη διασχίζει την περιοχή του διαστήματος όπου βρίσκονται τα υπολείμματα του κομήτη, αυτά εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και φλέγονται, δημιουργώντας φωτεινές γραμμές στον ουρανό.

Ονομάζεται επίσης «Δάκρυα του Αγίου Λαυρεντίου» λόγω της εγγύτητας του μεγίστου της στις 10 Αυγούστου, ημέρα γιορτής του ομώνυμου μάρτυρα.

Οι Περσείδες είναι ορατές από όλο το βόρειο ημισφαίριο.

Οι ταχύτητες αυτών των μετεώρων μπορεί να ξεπεράσουν τα 50 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο και ο ρυθμός δραστηριότητάς τους μπορεί να φτάσει τα 200 μετεωρίδια ανά ώρα, αν και το σύνηθες υπό βέλτιστες συνθήκες είναι να παρατηρούνται μεταξύ 80 και 100, κάτι που αναμένεται φέτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πλανηταρίου της Μαδρίτης.

Η υψηλή δραστηριότητά της, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές ατμοσφαιρικές συνθήκες του καλοκαιριού, καθιστούν αυτή τη βροχή μετεώρων την πιο δημοφιλή και την πιο εύκολα παρατηρήσιμη από εκείνες που λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Πηγή: rtve