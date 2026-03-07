«Πεθαίνει» το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο: Έχει διπλάσιο μέγεθος από το Λονδίνο - Βίντεο από το φαινόμενο

Η ιστορία ενός από τα παλαιότερα παγόβουνα στον κόσμο σχεδόν φτάνει στο τέλος της, μετά από ένα συναρπαστικό ταξίδι 40 ετών που έχει γοητεύσει τους επιστήμονες.

Το παγόβουνο, γνωστό ως A23a, ήταν κάποτε το μεγαλύτερο στη Γη, καλύπτοντας μια έκταση πάνω από διπλάσια από το μέγεθος του Μείζονος Λονδίνου, όπως αναφέρει το BBC.

Αλλά μετά από μια διαδρομή γεμάτη στροφές και ανατροπές, το A23a έχει λιώσει, σπάσει και αποσυντεθεί θεαματικά τον τελευταίο χρόνο.

Τώρα, μακριά από τις παγωμένες θάλασσες της Ανταρκτικής, ό,τι έχει απομείνει από το A23a καταβροχθίζεται από θερμότερα νερά.

Όλα τα παγόβουνα τελικά λιώνουν, αλλά οι επιστήμονες εξετάζουν πώς έχει διαλυθεί για να βρουν ενδείξεις σχετικά με το πώς άλλα μέρη της Ανταρκτικής θα μπορούσαν να αντιδράσουν καθώς αλλάζει το κλίμα.

«Ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι», λέει ο καθηγητής Μάικ Μέρεντιθ της Βρετανικής Υπηρεσίας Ανταρκτικής στο Κέιμπριτζ. «Αλλά τώρα βρίσκεται στα τελευταία του στάδια».