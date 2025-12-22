«Pincer attack»: Εντυπωσιακή υδάτινη «έκρηξη» 40 μέτρων στην Αυστραλία

Ένα εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο θαλάσσιο φαινόμενο καταγράφηκε στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής Δυτικής Αυστραλίας, όταν δύο ισχυρά κύματα συγκρούστηκαν δημιουργώντας μια θεαματική, σχεδόν κατακόρυφη στήλη νερού.

Το φαινόμενο, γνωστό ως «pincer attack wave», σχηματίζεται όταν δύο αντίθετοι κυματισμοί συναντώνται με απόλυτη χρονική σύμπτωση, εκτοξεύοντας το νερό προς τα πάνω σαν φυσική «έκρηξη».

Σύμφωνα με το ABC Australia, η υδάτινη στήλη έφτασε περίπου τα 40 μέτρα, με τέτοια δύναμη ώστε έπληξε ακόμη και το drone που κατέγραφε τη σκηνή.

Ο φωτογράφος Allen, που απαθανάτισε το περιστατικό, ανέφερε ότι πολλοί θεατές πίστεψαν πως το βίντεο ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, λόγω της ασυνήθιστης μορφής και της έντασης του φαινομένου. Ωστόσο, όπως τόνισε, πρόκειται για ένα απολύτως πραγματικό και εξαιρετικά σπάνιο φυσικό γεγονός.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιοι κυματισμοί είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι, καθώς η απότομη και απρόβλεπτη εκτόξευση νερού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο σκάφη, κολυμβητές ή οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά στην ακτή.

Rare “Pincer Attack” Giant Wave Discovered - Western Australia.



A rare ocean phenomenon created a massive vertical water explosion off Australia’s southwest coast, recently.



Water spray reportedly reached up to 40 meters, even striking the filming drone.



The wave formation is… pic.twitter.com/Wdqzl8CnvH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 21, 2025