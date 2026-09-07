Προειδοποίηση ΟΗΕ: Οι πυρκαγιές και οι καύσωνες απειλούν την ποιότητα του αέρα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν οι ολοένα και πιο έντονες δασικές πυρκαγιές και τα κύματα καύσωνα μπορεί να υπονομεύσει τις παγκόσμιες προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την προστασία της δημόσιας υγείας, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO).



Στην ετήσια έκθεσή του για την ποιότητα του αέρα και το κλίμα, ο WMO επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέονται στενά και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συντονισμένες πολιτικές, αντί να εξετάζονται ως δύο διαφορετικά προβλήματα.



Η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά, σύμφωνα με την έκθεση, δυσκολότερη την επίτευξη των κατευθυντήριων οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ποιότητα του αέρα, καθώς οι ακραίες δασικές πυρκαγιές αναμένεται να γίνονται συχνότερες.



Οι πυρκαγιές νέα πηγή ρύπανσης



Παρότι οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί έχουν οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών από τη βιομηχανία και τις μεταφορές σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, οι πυρκαγιές εξελίσσονται σε ολοένα σημαντικότερη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης.



«Ανεξάρτητα από το πόσο καθαρή είναι μια πόλη ή μια περιοχή, εάν μεταφέρεται σε αυτήν μεγάλη ποσότητα ρύπων από δασικές πυρκαγιές, η ποιότητα του αέρα μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά», δήλωσε στο Reuters ο επιστημονικός αξιωματούχος του WMO, Λορέντσο Λαμπραντόρ.



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 και το όζον στο επίπεδο του εδάφους, δύο ρύποι που συνδέονται με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις. Ο WMO ζητά παράλληλα καλύτερη παρακολούθηση ρύπων και αερολυμάτων, όπως ο μαύρος άνθρακας και τα μικροπλαστικά, τα οποία, παρά την ευρεία παρουσία τους στην ατμόσφαιρα, εξακολουθούν να καταγράφονται ανεπαρκώς.

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Το 2026 έχει ήδη χαρακτηριστεί από ακραίες θερμοκρασίες και καταστροφικές πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, μεταξύ άλλων στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Ο WMO έχει επισημάνει ότι, καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, τα κύματα καύσωνα γίνονται συχνότερα, εντονότερα και μεγαλύτερης διάρκειας.



Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, οι συγκεντρώσεις PM2.5 το 2025 ξεπέρασαν τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους στον βόρειο Καναδά, σε περιοχές της Ρωσίας και στη δυτικοκεντρική Αφρική, εξαιτίας της αυξημένης δραστηριότητας των πυρκαγιών. Σημαντική επιβάρυνση καταγράφηκε και στη βορειοδυτική Ισπανία, μετά τις ασυνήθιστα έντονες πυρκαγιές στα τέλη του καλοκαιριού.



Μελέτη που περιλαμβάνεται στην έκθεση αναφέρει ότι τα ακραία επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης από καπνό πυρκαγιών έχουν τριπλασιαστεί παγκοσμίως από τη δεκαετία του 1990. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι ενδέχεται να συνδέονται με σχεδόν 100.000 επιπλέον θανάτους κάθε χρόνο κατά την περίοδο 2010-2018.



Τα αιωρούμενα σωματίδια από τις πυρκαγιές θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα, καθώς μεταφέρουν ένα μείγμα τοξικών χημικών ουσιών. Η εισπνοή τους μπορεί να προκαλέσει φλεγμονώδεις αντιδράσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό και να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης πνευμονικών παθήσεων.