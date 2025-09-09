Seal Greece: 1.000 μίλια για να σωθούν οι 1.000 τελευταίες μεσογειακές φώκιες

Αυτό το καλοκαίρι, δύο ιστιοπλοϊκά με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, το Bonnie R και το Pelago, άνοιξαν πανιά και χάραξαν μια πορεία που ξεπερνούσε τα όρια ενός ταξιδιού.

Σχεδόν 1.000 ναυτικά μίλια καλύφθηκαν, ένα μίλι για κάθε μία από τις περίπου 1.000 μεσογειακές φώκιες που απομένουν στον πλανήτη, και έγιναν η γέφυρα που ένωσε ανθρώπους, τόπους και θάλασσες γύρω από τον κοινό στόχο: την προστασία του πιο σπάνιου θαλάσσιου θηλαστικού στον κόσμο.

Η μεγάλη θαλάσσια εκστρατεία Seal Greece, πρωτοβουλία των Monk Seal Alliance και ΟΦΥΠΕΚΑ, ξεκίνησε από τον Βόλο στις 7 Ιουλίου και απλώθηκε στο Ιόνιο και το Αιγαίο σε συνεργασία με την Aegean Cargo Sailing.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο Bonnie R, ο καπετάνιος John και η Γερμανίδα θαλάσσια βιολόγος, Nora, έπλευσαν για 23 ημέρες σε έξι νησιά και την Πρέβεζα, ενώ στο Pelago, ο καπετάνιος Λουκάς μαζί με τους πρεσβευτές Arran και Suzanne, θαλάσσιοι επιστήμονες από την Αγγλία και τη Γαλλία, ταξίδεψαν κόντρα στα δυνατά μελτέμια, αγκυροβόλησαν σε δεκαοκτώ νησιά του Αιγαίου και μετέφεραν το ίδιο πολύτιμο μήνυμα: η θάλασσα και η ευάλωτη βιοποικιλότητά της χρειάζονται απόσταση και σεβασμό.

Σε κάθε λιμάνι του ταξιδιού, κάτοικοι και επισκέπτες γνώρισαν τη Mona, τη φώκια-δημιούργημα επαυξημένης πραγματικότητας (AR), που για δύο μήνες «κολύμπησε» στις ακτές, ενημέρωσε, έπαιξε και μίλησε σε πέντε γλώσσες. Παρέα της, δεκάδες παιδιά ζωγράφισαν και το μήνυμα της εκστρατείας ακούστηκε σε σχολεία, μαρίνες και πλατείες.

Από τα καφενεία των μικρών λιμανιών μέχρι τα καταδυτικά κέντρα και τις σχολές καγιάκ, κάθε συνάντηση έγινε αφορμή για σύνδεση. Καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες σκαφών και τουριστικές επιχειρήσεις ενημερώθηκαν πώς να προστατεύουν τους θαλάσσιους βιότοπους, ενώ περιβαλλοντικοί οργανισμοί στάθηκαν στο πλευρό της δράσης. Έτσι, το ταξίδι μετατράπηκε σε μια γιορτή γνώσης, διαλόγου και συλλογικής ευθύνης για τη μεσογειακή φώκια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ