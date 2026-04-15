Συναγερμός στη λίμνη των Ιωαννίνων: Νεκρά ψάρια ξεβράζονται χωρίς εξήγηση - Σε εξέλιξη έρευνες

Συναγερμός επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στις υγειονομικές αρχές των Ιωαννίννων, καθώς νεκρά ψάρια του ξενικού είδους «πεταλούδα» εντοπίζονται με αυξανόμενη συχνότητα στη λίμνη Παμβώτιδα.

Στην εμβληματική λίμνη της πολης, περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο Natura, ο μεγαλύτερος όγκος νεκρών μελών του είδους καταγράφεται κοντά στο λιμανάκι στη Γαριβάλδη, αναφέρει η ΕΡΤ.

Λίμνη Παμβώτιδα: Κινητοποιείται ο μηχανισμός

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου, η οποία σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς προχώρησε στη συλλογή δειγμάτων ψαριών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των αιτιών του φαινομένου.

Παράλληλα, εξετάζονται και οι φυσικοχημικές παράμετροι της λίμνης, ενώ το φαινόμενο παρακολουθείται διαρκώς.

Η Μονάδα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών, την Περιφέρεια Ηπείρου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΕΛΚΕΘΕ, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας και της βιοποικιλότητάς της.