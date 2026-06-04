Συναγερμός στη Μεσόγειο: Ποιο είναι το δηλητηριώδες ψάρι που «καμουφλάρεται» στην άμμο και απειλεί και την Ελλάδα

Προειδοποιήσεις προς τους λουόμενους εκδίδουν οι αρχές σε παράκτιες περιοχές της Ισπανίας για την αυξημένη παρουσία του ψαριού weever, δηλαδή δράκαινα, ενός θαλάσσιου είδους που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επώδυνα τσιμπήματα σε όσους το πατήσουν κατά λάθος.

Τις τελευταίες ημέρες, ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση της απειλής του και στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα.

They often bury themselves in the sand with only parts of their body exposed, making them difficult to spot. https://t.co/2rxWFCOXMz — Majorca Daily (@MajorcaDaily) June 4, 2026

Το επικίνδυνο με το ψάρι, είναι ότι είναι βυθισμένο στην άμμο και εξέχουν μόνο τα μάτια και το πτερύγιό του όπου και εκεί βρίσκεται το δηλητήριο. Μάλιστα, τα δηλητηριώδη αγκάθια που χρησιμοποιεί ως αμυντικό μηχανισμό όταν αισθανθεί απειλή.

Το τσίμπημα μοιάζει με μια ελαφριά γρατσουνιά αλλά μέσα σε λίγα λεπτά ο πόνος εντείνεται, γίνεται αφόρητος και συχνά εκπέμπεται προς τα πάνω στο προσβεβλημένο άκρο. Συνήθως κορυφώνεται περίπου 30 έως 50 λεπτά μετά το τσίμπημα και μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.