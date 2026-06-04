Συναγερμός στη Μεσόγειο: Ποιο είναι το δηλητηριώδες ψάρι που «καμουφλάρεται» στην άμμο και απειλεί και την Ελλάδα

Προειδοποιήσεις προς τους λουόμενους εκδίδουν οι αρχές σε παράκτιες περιοχές της Ισπανίας για την αυξημένη παρουσία του ψαριού weever, δηλαδή δράκαινα, ενός θαλάσσιου είδους που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επώδυνα τσιμπήματα σε όσους το πατήσουν κατά λάθος.
Τις τελευταίες ημέρες, ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση της απειλής του και στις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα.
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