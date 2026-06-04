Νέος «επισκέπτης» στην Ελλάδα: Εντοπίστηκε κουνούπι που είναι φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας

Νέος «επισκέπτης» έρχεται στην Ελλάδα, φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Ο λόγος για το κουνούπι Culex tritaeniorhynchus.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), δημοσίευσε δεδομένα από το VectorNet, ένα κοινό έργο που συλλέγει και επικυρώνει δεδομένα σχετικά με φορείς ασθενειών που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας, είναι η εισαγωγή του Aedes aegypti στο Λουξεμβούργο και η συνεχιζόμενη εξάπλωση του Culex tritaeniorhynchus στην Ελλάδα, ενός είδους κουνουπιού που θεωρείται πιθανός φορέας ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ιαπωνική εγκεφαλίτιδα είναι μια σοβαρή ιογενής λοίμωξη του εγκεφάλου που μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος από μολυσμένα κουνούπια.

Στόχος της έρευνας, μεταξύ άλλων, είναι η πρόληψη για ασθένειες που εξαπλώνονται στην Ευρώπη.

