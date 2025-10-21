Τα κουνούπια εισέβαλαν στη μόνη χώρα που δεν είχε καθόλου: Πώς ευθύνεται η κλιματική αλλαγή

Μία ζοφερή περιβαλλοντική εξέλιξη καταγράφηκε πρόσφατα, καθώς για πρώτη φορά στα χρονικά της Ισλανδίας, της μόνης χώρας που ιστορικά δεν είχε καθόλου κουνούπια, εντοπίστηκαν οι πρώτοι πληθυσμοί από τα «αιμοσταγή» έντομα.

Θα πείτε, τι ψυχή έχει ένα κουνούπι; Το πρόβλημα όμως είναι διπλό, σηματοδοτώντας τόσο άμεσες όσο και έμμεσες απειλές για την παγκόσμια υγεία, και την κλιματική ισορροπία, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η μακρινή Ισλανδία ήταν, τουλάχιστον μέχρι αυτόν τον Οκτώβριο, ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο που δεν κατέγραφε πληθυσμό κουνουπιών. Το άλλο είναι η Ανταρκτική.

Τα κουνούπια «έριξαν» το τελευταίο οχυρό

Οι επιστήμονες προβλέπουν εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής, όπως έλη και λίμνες. Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν στο σκληρό, κρύο κλίμα.

Και εδώ είναι που υπεισέρχεται η κλιματική αλλαγή, και η επιτάχυνση της θέρμανσης του πλανήτη. Η Ισλανδία καταγράφει ολοένα ανεβασμένο υδράργυρο, με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από ό,τι στο υπόλοιπο βόρειο ημισφαίριο.

Οι παγετώνες έχουν καταρρεύσει και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως το σκουμπρί, έχουν εντοπιστεί στα νερά της χώρας.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, περισσότερα είδη κουνουπιών έχουν εντοπιστεί διάσκορπα σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέτος εντοπίστηκαν αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti) και στο Κεντ ανακαλύφθηκε το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus).

Πρόκειται για χωροκατακτητικά είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός τσικουνγκούνια και ο ιός Ζίκα και φυσικά ο νούμερο ένα «θηρευτής» του ανθρώπινου γένους, η ελονοσία.

Ο Matthías Alfreðsson, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα εκεί. Αναγνώρισε ο ίδιος τα έντομα αφού του τα έστειλε ένας πολίτης επιστήμονας.

Είπε: «Τρία δείγματα του είδος Culiseta annulata βρέθηκαν στο Kiðafell του Kjós, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό. Όλα συλλέχθηκαν από σχοινιά κρασιού κατά τη διάρκεια της συλλογής κρασιού με σκοπό την προσέλκυση σκώρων».

Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις ισλανδικές συνθήκες καταφεύγοντας τον χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.