Θερμοκρασίες τροπικού νησιού βλέπει η Σκανδιναβία λόγω κλιματικής αλλαγής

Ο παρατεταμένος καύσωνας που έβαλε «φωτιά» στη Σκανδιναβία (Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία) τον Ιούλιο φέρεται να προκλήθηκε από την κλιματική κρίση και δείχνει ότι «καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από την κλιματική αλλαγή», σύμφωνα με επιστήμονες.

Η Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία έχουν ιστορικά δροσερά κλίματα, αλλά επλήγησαν από υψηλές θερμοκρασίες, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεκόρ 22 ημερών πάνω από 30°C στη Φινλανδία.

Η Σουηδία υπέστη 10 συνεχόμενες ημέρες «τροπικών νυχτών», κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες δεν έπεσαν κάτω από τους 20°C.

Σκανδιναβία όπως...Φίτζι

Η υπερθέρμανση του πλανήτη, που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων, έκανε το κύμα καύσωνα τουλάχιστον 10 φορές πιο πιθανό και 2 βαθμούς Κελσίου θερμότερο, ανέφεραν οι επιστήμονες.

Ορισμένα από τα μετεωρολογικά δεδομένα και τα κλιματικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυσή τους έδειξαν ότι το κύμα καύσωνα θα ήταν αδύνατο χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

Η ζέστη είχε εκτεταμένες επιπτώσεις, με τα νοσοκομεία να υπερθερμαίνονται, ενώ ορισμένα αναγκάστηκαν να ακυρώσουν προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις.

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι πνίγηκαν καθώς αυξήθηκε η κολύμβηση σε εξωτερικούς χώρους, ενώ οι πληθυσμοί τοξικών φυκιών, που ευνοεί η ζέστη, πολλαπλασιάστηκαν επικίνδυνα σε θάλασσες και λίμνες.

Εκατοντάδες πυρκαγιές έκαψαν δάση και αναφέρθηκαν άτομα που λιποθύμησαν σε εορταστικές εκδηλώσεις. Στο τελευταίο μεγάλο κύμα καύσωνα στην περιοχή, το 2018, 750 άνθρωποι πέθαναν μόνο στη Σουηδία και οι επιστήμονες αναμένουν παρόμοιο αριθμό νεκρών μόλις υποστούν επεξεργασία τα δεδομένα.

Η άγρια ζωή επηρεάστηκε επίσης, ειδικά οι διάσημοι τάρανδοι της Σκανδιναβικής χερσονήσου. Μερικά ζώα πέθαναν από τη ζέστη και άλλα μπήκαν σε πόλεις αναζητώντας σκιά.

Σκανδιναβία: Νέα πραγματικότητα οι καύσωνες;

Η καθηγήτρια Friederike Otto, κλιματολόγος στο Imperial College του Λονδίνου, επικεφαλής του συνασπισμού World Weather Attribution (WWA), η οποία πραγματοποίησε την ανάλυση των σκανδιναβικών χωρών , δήλωσε:

«Ακόμα και οι σχετικά ψυχρές σκανδιναβικές χώρες αντιμετωπίζουν επικίνδυνα κύματα καύσωνα σήμερα, με θέρμανση κατά 1,3 βαθμούς Κελσίου - καμία χώρα δεν είναι ασφαλής από την κλιματική αλλαγή».

«Η καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα σκοτώνει ανθρώπους σήμερα. Τα ορυκτά καύσιμα επιβαρύνουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και για να αποτρέψουμε το κλίμα από το να γίνει πιο επικίνδυνο, πρέπει να σταματήσουμε να τα καίμε και να στραφούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Τα κύματα καύσωνα, όπως αυτό στη Σκανδιναβία, θα γίνουν πέντε φορές πιο συχνά έως το 2100, εάν η παγκόσμια θέρμανση φτάσει τους 2,6 βαθμούς Κελσίου, που είναι η σημερινή πορεία.

Η Μάγια Βάλμπεργκ, Σουηδή εμπειρογνώμονας στο Κέντρο Κλίματος του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε: «Αυτός ο Ιούλιος μας υπενθύμισε ότι στο βορρά, η ζέστη δεν αποτελεί μακρινή απειλή, αλλά εισχωρεί σε νοσοκομεία, δομές φροντίδας και οίκους ευγηρίας.

Οι υποδομές μας δεν κατασκευάστηκαν για να αντέχουν σε αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες και ο γηράσκων πληθυσμός μας είναι ολοένα και πιο ευάλωτος σε επικίνδυνη ζέστη».

Μια εντυπωσιακή πτυχή των καυσώνων ήταν ο αριθμός των τροπικών νυχτών. «Σε έναν σταθμό στη βόρεια Σουηδία, είχαμε 10 από αυτές τις ημέρες στα τέλη Ιουλίου, κάτι που είναι άκρως παράταιρο», δήλωσε ο καθηγητής Erik Kjellström, στο Σουηδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο.

Η Amalie Skålevåg, στο Νορβηγικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, δήλωσε: «Οι ζεστές νύχτες μπορεί να είναι επικίνδυνες όταν το σώμα δεν έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί και να ανακάμψει μετά από μια ζεστή μέρα, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για άτομα με υποκείμενα νοσήματα».

Πηγή: Guardian