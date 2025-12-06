Από τον Καλτεζά στον Γρηγορόπουλο: Δύο δολοφονίες που σημάδεψαν δύο γενιες

Νοέμβριος 1985. Ένας 15χρονος, μετά την πορεία μνήμης του Πολυτεχνείου, οπισθοχωρεί ύστερα από μια συμπλοκή προς την πλατεία Εξαρχείων. Ένας αστυνόμος που βρισκόταν στη συμπλοκή, ο Αθανάσιος Μελίστας, τον πυροβολεί εν ψυχρώ στο πίσω μέρος του κεφαλιού και τον σκοτώνει.
Δεκέμβριος 2008. Ένας 15χρονος, ύστερα από μια ανταλλαγή ύβρεων με την αστυνομία, βρίσκεται με την παρέα του στα Εξάρχεια. Ένας αστυνόμος, που βρισκόταν στο προηγούμενο συμβάν, τον πυροβολεί εν ψυχρώ στην καρδιά και τον σκοτώνει.
Και στις δύο περιπτώσεις, τα θύματα…έφταιγαν. Και στις δύο περιπτώσεις, ήταν ενδεχόμενα κακοποιά στοιχεία. Και στις δύο περιπτώσεις, υπήρχε το ερώτημα «τι δουλειά είχαν στα Εξάρχεια;». Και στις δύο περιπτώσεις, οι ένστολοι έκαναν το καθήκον τους αφού βρίσκονταν σε αυτοάμυνα. Και στις δύο περιπτώσεις, η κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη την ομαλότητα να καταρρέει και τους δρόμους της Αθήνας να γίνονται πεδίο τεράστιων κινητοποιήσεων.
Στο επετειακό αφιέρωμα του podcast «Βελανίδια κανείς;», συζητάμε τα γεγονότα, τις ομοιότητες και τις διαφορές εστιάζοντας στον Δεκέμβριο του 2008, στις μνήμες και στις αλλαγές που βίωσε (ή όχι) η ελληνική κοινωνία.
Και το κυριότερο: θα μπορούσε κάτι τέτοιο να ξανασυμβεί;
