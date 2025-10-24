«Βελανίδια κανείς;» | Άγνωστος Στρατιώτης και μικροπολιτικοί

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ήταν η ιδέα ενός δικτάτορα και η υλοποίηση ενός εκλεγμένου πρωθυπουργού. Ήδη από την αρχή της δημιουργίας του ξεσήκωσε αντιδράσεις για διάφορους λόγους, γιατί με έναν παράδοξο τρόπο συνόψιζε όλα αυτά που πάνε στραβά με εμάς. Δεν έγινε διαγωνισμός για την καλλιτεχνική του επιμέλεια αλλά απευθείας ανάθεση και οι αρχιτέκτονες που το ανέλαβαν είχαν στενές σχέσεις με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Λένε πως τα μνημεία αφορούν μόνο το παρελθόν όμως η τρέχουσα συζήτηση και η μικροπολιτική εκμετάλλευση φανερώνει πως συνεχίζουν να ζουν και να εξελίσσονται. Παράλληλα και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, νέα κόμματα από πολιτικούς του χθες, ενδεχόμενα κόμματα, υποθετικές πρωτοβουλίες, αναρωτιέμαι: υπάρχει κανείς που μπορεί να μας εμπνεύσει; Έχει πεθάνει η πολιτική και ο πολιτικός λόγος στην Ελλάδα; Έχει πεθάνει η ελπίδα;