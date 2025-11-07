«Βελανίδια κανείς;» | Δύο χρόνια μετά

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Πριν δύο χρόνια, είχα μια ιδέα με πολύ περίεργο όνομα. Μια φράση που έπαιζε αρκετά μεσα στο μυαλό μου και συμβολίζει γενικότερα την στάση μας απέναντι στους άλλους. Ή κι απέναντι στον εαυτό μας; Διδαχθήκαμε την Ιστορία όχι απαραίτητα με τον εύκολο τρόπο. Μπορούμε να συμφωνήσουμε όμως ότι δεν είναι βαρετή. Και θεωρώ πως κι αυτό το podcast δεν είναι βαρετό γιατί στο επίκεντρο του έχει ανθρώπινες ιστορίες.

Στο σημερινό, επετειακό επεισόδιο, ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από...βελανίδια και στο τέλος, ένα μήνυμα για τη δημιουργικότητα.