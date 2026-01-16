«Βελανίδια κανείς;» | Η αληθινά μοναδική Μαρία Κάλλας

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Η Μαρία Κάλλας υπήρξε πολλά για πολλούς. Για την Ιστορία της όπερας, υπήρξε μια μορφή μοναδική. Για την Ιστορία της Ελλάδας υπήρξε ένα κρυφό καμάρι. Συχνά, όταν προσεγγίζουμε έναν θρύλο, εστιάζουμε μάλλον σε αυτά που δεν χρειάζεται τόσο να εστιάζουμε. Πέρα από τη σχέση της με τον Ωνάση, πέρα από τη σχέση της με την οικογένειά της, πέρα από τα διάφορα κουτσομπολιά, υπήρχε ένα τεράστιο ταλέντο, μια γυναίκα δυναμική με δύναμη ψυχής μα πάνω απ' όλα, ένας άνθρωπος αληθινός, με αδυναμίες και ανασφάλειες. Ένα σπάνιο φαινόμενο, μια ξεχωριστή μορφή, μια μοναδική γυναίκα.