«Βελανίδια κανείς;» | Η ιστορία του φασισμού - Μέρος Β'

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Με το τέλος του πολέμου, η ιταλική κοινωνία βρίσκεται σε ένα τρομακτικό μεταίχμιο. Ανεργία, πληθωρισμός και αλυτρωτισμός συνθέτουν ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Στην συνδιάσκεψη των Βερσαλλιών, οι Σύμμαχοι δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους στην Ιταλία και αναπτύσσεται ένα αίσθημα προδοσίας. Ο Μουσολίνι «ακονίζει» τα μαχαίρια του και στις 23 Μαρτίου 1919 ιδρύει το φασιστικό κίνημα. Με τον θρίαμβο των σοσιαλιστών στις εκλογές του Νοεμβρίου, σκέφτεται να τα παρατήσει όλα. Θα αποδειχθεί όμως ο χρήσιμος άνθρωπος του συστήματος και σε λίγα χρόνια, ο δικτάτορες που το ίδιο σύστημα ανέθρεψε.