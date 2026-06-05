«Βελανίδια κανείς;» | Η ιστορία του φασισμού - Μέρος Δ'

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Μόλις 3 χρόνια χρειάστηκε ο Μπενίτο Μουσολίνι και οι φασίστες για να περάσουν τις πύλες της εξουσίας. Μέσα από ταραχές, βία, οικονομική κρίση και μια κοινωνία που ψάχνει από κάπου να πιαστεί, ο Μουσολίνι κατάφερε (και πέτυχε) να παρουσιάσει τον εαυτό του ως την αναπόφευκτη λύση.

Μπλοφάροντας μέχρι το τέλος και παίζοντας ένα παιχνίδι σε διπλό ταμπλό, με τους μελανοχίτωνες να φτάνουν στα προπύλαια της Ρώμης για να αρπάξουν την εξουσία, ο ηγέτης του φασισμού φτάνει στα ανάκτορα και διορίζεται πρωθυπουργός. Η Ιταλία βυθίζεται στο πολιτικό σκοτάδι το οποίο θα κρατήσει για 20 χρόνια περίπου, μέχρι ο άνθρωπος που τα εμπνεύστηκε όλα αυτά να καταλήξει στο εκτελεστικό απόσπασμα.