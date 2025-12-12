Μενού

«Βελανίδια κανείς;» | Η ζωή της Σοφίας Βέμπο

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος, μορφή και προσωπικότητα ξεχωριστή με ένα ιδιαίτερο αποτύπωμα στην Ιστορία μας.

Λευτέρης Κοκκίνης
Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Μια προσωπικότητα με μοναδικό αποτύπωμα στην Ιστορία μας είναι η Σοφία Βέμπο. Μια σπάνια φωνή που συγκλόνισε και κέρδισε το κοινό οπουδήποτε κι αν βρέθηκε. Γεννήθηκε στην Ανατολική Θράκη, ήρθε στην Ελλάδα και βγήκε για δουλειά από μικρή ώσπου ένας θεατρικός διευθυντής την άκουσε τυχαία να τραγουδάει και συγκλονίστηκε. Σαν άγριο λουλούδι, όπως τραγουδούσε η ίδια, φύτρωσε και κέρδισε την αγάπη του κόσμου ενώ το 1940 μετατράπηκε σε εθνικό σύμβολο

Αποσύρθηκε από το πάλκο τη δεκαετία του '60 αλλά όχι από την Ιστορία. Τη νύχτα του Πολυτεχνείου ήταν εκεί για να σώσει τις ζωές δεκάδων φοιτητών που φιλοξένησε στο σπίτι της και τους προστάτεψε από την ασφάλεια. Πέθανε ξαφνικά από εγκεφαλικό στις 11 Μαρτίου του 1978. Είχε πει ο Βασίλης Τσιτσάνης πως όσο υπάρχει Ελλάδα, η Σόφια Βέμπο θα ζει.

