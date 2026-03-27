«Βελανίδια κανείς;» | Η ζωή του Διονύσιου Σολωμού - Μέρος Β'

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Η επανάσταση τελείωσε και η Ελλάδα έγινε ένα ελεύθερο και κυρίαρχο κράτος. Ο εθνικός μας ποιητής χρησιμοποιεί την πένα του γι' άλλους σκοπούς. Γράφει ποιήματα και σκιαγραφεί την ψυχή, ασχολείται με το άτομο πλέον, όχι με το έθνος. Όταν οι συμπατριώτες του παραπονιούνται γι' αυτό ακριβώς, τους απαντάει με ευθύτητα: «το έθνος πρέπει να μάθει να αντιλαμβάνεται ως εθνικό το αληθινό».

Παρά την ηρεμία που βρίσκει στην Κέρκυρα, μια σειρά από τραγωδίες τον ρίχνει ξανά στο αλκοόλ. Οι εφιάλτες που τον βασάνιζαν στον ύπνο του επιστρέφουν δυναμικά και ψάχνει παρηγοριά στη φύση και στους φίλους του. Τα χρόνια περνούν και έχοντας κερδίσει τον θαυμασμό ενός έθνους, «φεύγει» από εγκεφαλικό το 1857. Παρά το γεγονός ότι το έργο του θα παραμεριστεί, θα επανέλθει δυναμικά προς τα τέλη του 19ου αιώνα και συνοδεύει μέχρι και σήμερα την εθνική μας ζωή.