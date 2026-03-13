«Βελανίδια κανείς;» | Η ζωή του Διονύσιου Σολωμού

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Δεν υπάρχει σχολική γιορτή που να μην ακούγεται το ποίημά του. Ο άνθρωπος που έγραψε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας ήταν το νόθο παιδί ενός αριστοκράτη και μιας υπηρετρίας. Όσο κοινότυπο κι αν ακούγεται, ήταν μια ζωή όμορφη αλλά γεμάτη πάθη και αντιθέσεις. Ο Διονύσιος Σολωμός ήταν ένα πνεύμα απείθαρχο, ανυπότακτο και διαφορετικό. Ζούσε και ανέπνεε με την ιδέα της ελευθερίας. Μεγάλωσε στη Ζάκυνθο, σπούδασε στην Ιταλία και συμμετείχε στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα με τον δικό του τρόπο.

Όταν έγραψε τον «Ύμνο εις την ελευθερίαν» ήταν 25 χρονών περίπου. Η επανάσταση είχε ξεκινήσει κι εκείνος, όπως είχε σημειώσει, έβαλε το πάθος του σε αυτό το έργο. Κι ενώ ο Μοριάς ξεσηκωνόταν, ο κόντες Σολωμός παρέμεινε με τη γραφίδα στο χέρι για να αποτυπώσει το πάθος για την ελευθερία στα μοναδικά του ποιήματα.