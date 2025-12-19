«Βελανίδια κανείς;» | Μαμά πού είναι η Πόρσε μου;

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Η επικαιρότητα είναι πλούσια, σε σκάνδαλα, πολυτελή αυτοκίνητα και περίεργα nicknames. Το κανάλι της Βουλής σημειώνει εξοργιστικά υψηλή ακροαματικότητα ενώ παρακολουθούμε την σήψη υπό μορφή ριάλιτι. Αξίζει να αναρωτηθούμε αν έχει υπάρξει παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν ή αν τουλάχιστον, έχουν υπάρξει παρόμοια περιστατικά με βουλευτές να προσπαθούν απεγνωσμένα να...κολλήσουν στη γωνία τους υπόπτους και να μαζέψουν προβολές. Σε κάθε περίπτωση, απλώς αναρωτιέμαι καθώς ψάχνω την Πόρσε που δεν έχω.