«Βελανίδια κανείς;» | Μετανάστες και λαθροέλληνες

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Ο πνιγμός 15 μεταναστών στα ανοιχτά της Χίου «λειτούργησε» κατ' ένα παράδοξο τρόπο. Σε κάποιους έβγαλε μισανθρωπισμό, κάποιους άλλους τους δίχασε. Καθώς όμως αναρωτιόμαστε για τη μετανάστευση και τους λεγόμενους λαθρομετανάστες, αξίζει να υπενθυμίσουμε κάποια πράγματα που βρίσκονται απωθημένα στο ιστορικό μας ασυνείδητο. Είμαστε ένα έθνος προσφύγω. Οι άνθρωποι που ήρθαν από την Ανατολή από το 1922 και ύστερα, παρόλο που ήταν Έλληνες, αντιμετώπισαν μια φρικτή ξενοφοβία, παρόμοια με τη σημερινή που στρέφεται σε ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες. Τι πάει λάθος με εμάς;