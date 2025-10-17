«Βελανίδια κανείς;» | Ψυχρός Πόλεμος: Άνοιξη της Πράγας

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Το βράδυ 20 Αυγούστου 1968 οι κάτοικοι της Πράγας δύσκολα θα μπορούσαν να φανταστούν τι θα συνέβαινε το ερχόμενο πρωί. Όσοι ήταν μακριά από την πόλη το άκουσαν από τα ραδιόφωνα. Όσοι ήταν στην πόλη, ξύπνησαν από τον ήχο των σοβιετικών τανκς. 165.000 στρατιώτες και περίπου 4.000 τανκς, με εντολή να καταλάβουν την Τσεχοσλοβακία και να την βάλουν ξανά στον ίσιο, σοσιαλιστικό δρόμο.

Στην άλλη πλευρά της Ιστορίας, βρισκόταν ο λαός της χώρας με τους ηγέτες του, που είχαν οραματιστεί έναν σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο, μακριά από την σοβιετική κυριαρχία και τα δόγματα του Κρεμλίνου. Μπροστά στα τανκς, οι πολίτες ύψωσαν το ανάστημά τους. Ήταν η Άνοιξη της Πράγας, μια άνοιξη που δεν ήταν εποχή, αλλά κίνημα ενάντια στην σοβιετική βαρυχειμωνιά. Αν κοιτάξουμε και σήμερα την ανατολική ευρώπη, πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από το 1968; Αν κοιτάξουμε και σήμερα τον κόσμο, πόσο μακριά είμαστε από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου;