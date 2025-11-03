«Βελανίδια κανείς;» | Ψυχρός Πόλεμος: Μιχαήλ Γκορμπατσόφ

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Μια πιτσαρία στο κέντρο της Μόσχας, μια οικογένεια που μαλώνει για την κληρονομιά ενός πολιτικού άνδρα. Και εκείνος, πίσω πίσω, να σερβίρει πίτσα στην εγγονή του. Αν μια διαφήμιση μπορεί να συνοψίσει το τέλος της σοβιετικής εποχής, τότε είναι η συγκεκριμένη. Ο άνδρας είναι ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, το μοιραίο πρόσωπο στην Ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης. Γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό στα σύνορα με την Ουκρανία.

Μεγάλωσε εν τω μέσω ενός μεγάλου λοιμού τρώγοντας σπόρους και βατράχια, τις μοναδικές τροφές που μπορούσε να βρει η οικογένεια του. Σπούδασε στη Μόσχα και ανέβηκε σταδιακά τα σκαλοπάτια της ιεραρχίας, με αυτοπεποίθηση, έχοντας ένα όραμα: την ανακαίνιση του σοβιετικού καθεστώτος. Η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έχει ξεκινήσει.