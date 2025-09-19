«Βελανίδια κανείς;» | Ψυχρός Πόλεμος: Ο βυθός του Μπικίνι

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Ήταν μια Κυριακή του Μαρτίου το 1946. Οι κάτοικοι της ατόλης Μπικίνι, αυτής της μικρής κοινότητας στον αχανή Ειρηνικό Ωκεανό, είχαν τελειώσει με την κυριακάτικη λειτουργία, όταν ο αμερικανός κυβερνήτης τους ανακοίνωσε την προσωρινή τους έξωση από την πατρίδα τους. Η περιοχή τους ήταν το ιδανικό μέρος για να δοκιμάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πυρηνικά όπλα νέας γενιάς.

Ο εξωτικός παράδεισος μετατράπηκε μέσα σε λίγα χρόνια σε μια κόλαση ραδιενέργειας με μια από τις ισχυρότερες πυρηνικές εκρήξεις στην ανθρώπινη Ιστορία να πραγματοποιείται το 1954 με μια βόμβα που ήταν 1000 φορές ισχυρότερη από αυτήν της Χιροσίμα. Μέχρι και σήμερα, τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι τόσο υψηλά που οι κάτοικοι δεν έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους.

Παράλληλα, στην άλλη μεριά του πλανήτη, οι πυρηνικές δοκιμές έδωσαν την έμπνευση σε έναν Γάλλο για να σχεδιάσει ένα νέο γυναικείο μαγιό που το ονόμασε Μπικίνι ενώ οι Αμερικανοί διεξάγουν τα πρώτα καλλιστεία Miss Ατομική Βόμβα. Ένας κόσμος, δύο εντελώς διαφορετικές πραγματικότητες.