«Βελανίδια κανείς;» | Ψυχρός Πόλεμος: Το Τείχος του Βερολίνου

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Στις 13 Αυγούστου του 1961, ήταν πρωινό Κυριακής στο κέντρο του Βερολίνου. Υπό κανονικές συνθήκες, ως συνήθως, οι κάτοικοι θα πηγαινοέρχονται στην δυτική και ανατολική μεριά, για να κάνουν τα ψώνια τους και να συναντήσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Εκείνη την ημέρα, δεν το έκαναν. Ένα μεγάλο συρματόπλεγμα,στρατιώτες της Ανατολικής Γερμανίας και αύρες, είχαν κόψει το Βερολίνο στα δύο χωρίζοντάς το και μαζί τις ζωές των ανθρώπων.

Ένα νέο status quo δημιουργήθηκε. Οι Δυτικοί αντέδρασαν με χλιαρότητα ενώ οι Σοβιετικοί χαμογελούσαν χαιρέκακα. Ορισμένοι στην ανατολική μεριά της πόλης, εκείνοι που τα σπίτια τους ήταν κοντά στην διαχωριστική γραμμή, είδαν μια ευκαιρία για να γλυτώσουν. Πήδηξαν από τα παράθυρά τους στην δυτική πλευρά ρισκάροντας την ζωή τους. Καθώς τα χρόνια πέρασαν, άλλοι που θα προσπαθούσαν το ίδιο, δεν θα ήταν τόσο τυχεροί. Ο Ψυχρός Πόλεμος πέρασε σε μια άλλη φάση.