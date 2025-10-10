«Βελανίδια κανείς;» | Ψυχρός Πόλεμος: Τζον Κένεντι - Μέρος Β'

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

«Από αυτόν εδώ τον τόπο και αυτή τη στιγμή, ας σταλεί το μήνυμα — προς φίλους και αντιπάλους — ότι η σκυτάλη πέρασε σε μια νέα γενιά Αμερικανών, μιας γενιάς που γεννήθηκε μέσα σε αυτόν τον αιώνα, που δοκιμάστηκε στον πόλεμο, που έμαθε την πειθαρχία μέσα από μια σκληρή και πικρή ειρήνη, και που κρατά με υπερηφάνεια την κληρονομιά των προγόνων της.».

Λόγια και λέξεις που έμειναν στην Ιστορία, στιγμές που όσοι ήταν εκεί πάντα θα διηγούνται. Ήταν μια παγερή μέρα του Ιανουαρίου στην αμερικανική πρωτεύουσα, όταν ο Τζον Κένεντι έγινε και επίσημα ο νεώτερος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι και σήμερα. Ήταν μια σκληρή εκλογική αναμέτρηση στην εποχή που η τηλεόραση ξεκίνησε να παίζει τον κεντρικό ρόλο. Ήταν η αρχή μιας νέας δεκαετίας και ταυτόχρονα η αρχή μιας νέας εποχής. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πώς θα τελείωνε 3 χρόνια μετά όταν ο Κένεντι θα έπεφτε νεκρός.