«Βελανίδια κανείς;» | Ψυχρός Πόλεμος: Τζον Κένεντι - Μέρος Α'

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Φεβρουάριος 1960, χρονιά εκλογών για τις Ηνωμένες Πολιτείες εν τω μέσω του Ψυχρού Πολέμου. Σε ένα σούπερ μάρκετ, στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν, οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν τα ψώνια τους, όπως κάθε φορά. Οι έγνοιες τους όπως και οι ανησυχίες τους δεν έχουν μεγάλες διαφορές από τις δικές μας, άσχετα αν υπάρχουν 60 χρόνια ανάμεσά μας. Στους διαδρόμους, ανάμεσά τους, κυκλοφορεί μια γυναίκα σχετικά διαφορετική από εκείνους.

Λαμπερή, ασύλληπτα κομψή, κόβει κίνηση και έχει μια ιδέα, να εκμεταλλευτεί την παρουσία τόσων ανθρώπων. Πηγαίνει στην είσοδο που βρισκόταν το μικρόφωνο και το ζητάει ευγενικά από τον υπάλληλο για να πει δύο λόγια. «Συνεχίστε τα ψώνια σας, ακούστηκε από τα μεγάφωνα, απλώς παράλληλα θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για τον σύζυγό μου, τον Τζον Κένεντι».