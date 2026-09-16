«Βελανίδια κανείς;» | Το τέλος της μοναρχίας και μία παραλίγο δολοφονία

Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 1974. Οι Έλληνες κλήθηκαν στις κάλπες για να διαλέξουν ανάμεσα σε ένα πράσινο και ένα καφέ ψηφοδέλτιο. Το διακύβευμα ήταν το πολιτειακό. Βασιλευομένη ή αβασίλευτη δημοκρατία. Λίγους μήνες μετά την Μεταπολίτευση και τις πρώτες βουλευτικές εκλογές, ένα ζήτημα που είχε ταλαιπωρήσει τον εθνικό βίο, ένας θεσμός που είχε προκαλέσει διχασμούς και καταστροφές, τέθηκε στην κρίση των πολιτών.

Ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στο Λονδίνο και οι αντιπρόσωποί του στην Ελλάδα ανέλαβαν τον άτυπο αγώνα. Από την άλλη, το αντιμοναρχικό μέτωπο συγκροτήθηκε από προσωπικότητες όλων των χώρων και τάξεων. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εκκωφαντικό χαστούκι που έθεσε τέρμα στο ελληνικό στέμμα. Με τρόπο άβολο, ο πλέον έκπτωτος μονάρχης αποδέχθηκε το αποτέλεσμα. Δεν έμεινε όμως με σταυρωμένα τα χέρια. Δύο χρόνια μετά, έστησε μια συνωμοσία για να δολοφονήσει τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και να επανέλθει στη χώρα ως σωτήρας.