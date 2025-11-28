«Βελανίδια κανείς;» | Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου - Μέρος Β'

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Η περεστρόικα μετρατράπηκε σε νεοφιλελευθερισμός. Οι σοβιετικοί θεσμοί καταρρέοουν ο ένας μετά τον άλλο χωρίς να μπορούν να δώσουν λύσεις στα αμέτρητα προβλήματα των ανθρώπων. Ο Μπόρις Γιέλτσιν κυριαρχεί, ο Γκορμπατσόφ παραμερίζεται ενώ ένα πραξικόπημα θα επισπεύσει το τέλος. «Ο Ψυχρός Πόλεμος τελείωσε» λέει ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στην τελευταία ομιλία του. Λίγο μετά, η κόκκινη σημαία κατέβηκε από το Κρεμλίνο και η Σοβιετική Ένωση πέρασε στην Ιστορία στις 25 Δεκεμβρίου 1991.