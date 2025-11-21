«Βελανίδια κανείς;» | Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου - Μέρος Α'

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Όταν ο Γκορμπατσόφ ανέλαβε τα ηνία της Σοβιετικής Ένωσης καθώς το τέλος του Ψυχρού Πολέμου πλησίαζε, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τις εξελίξεις. Ο άνθρωπος που είχε έρθει με όρεξη για μεταρρυθμίσεις, θα γινόταν εκείνος που με αυτές τις πρωτοβουλίες θα έφερνε το σύστημα στα όριά του. Περεστρόικα και γκλάσνοστ, αναδόμηση και διαφάνεια.

Καθώς η Ανατολική Ευρώπη αρχίζει να γυρνάει την πλάτη της στο Κρεμλίνο, οι λαοί που βρίσκονταν υπό την σοβιετική μπότα, άρχισαν να αποφασίζουν για το δικό τους μέλλον. Ο Γκορμπατσόφ βρέθηκε κάποια στιγμή στη Λιθουανία και στους δρόμους του Βίλνιους ρώτησε τους ανθρώπους που συναντούσε αν θέλουν να μείνουν στην ένωση. Ένα εμφατικό όχι ήταν η απάντηση που λάμβανε. Το ρήγμα στο σοβιετικό οικοδόμημα θα γινόταν καταστροφικό καθώς ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για το τέλος.