«Βελανίδια κανείς;» | Tetris: Σκόρπιες σκέψεις και ποδήλατο στα Λονδίνα

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;

Και με βάση αυτό το ερώτημα, ξεκινάει το σημερινό επεισόδιο γιατί όλοι μας (πιστεύω) έχουμε ένα κοινό βίωμα. Όσες φορές έχουμε βρεθεί σε χώρες του εξωτερικού που το κράτος και οι θεσμοί τείνουν να δουλεύουν με καλύτερο τρόπο απ' ότι εδώ, αναρωτιόμαστε. Δεν ξέρω και δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις στο συγκεκριμένο. Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα το αντίθετο. Σκεφτείτε όμως το εξής: τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουν τα πράγματα;

Στο εντωμεταξύ, καθώς σκεφτόμουν όλα αυτά, συμπεριφέρθηκα σαν Ελληναράς στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας. Σε κάθε περίπτωση, δεν με συνέλαβαν, δεν πλήρωσα πρόστιμο και δεν σκότωσα κανέναν. Είμαι ακόμα εδώ όπως και το σημερινό επεισόδιο.