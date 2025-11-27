Το body positivity πέθανε ή απλώς δεν είναι της μόδας πια;

Ένα podcast της Βάνας Κράβαρη για Millennials από Millennials (και όσους θέλουν να τους γνωρίσουν άφιλτρα) που επιχειρεί να διερευνήσει τη σύγχρονη ζωή μέσα από το πρίσμα του ψηφιακού κόσμου και της πραγματικότητας. Όλες οι προκλήσεις, οι αλλαγές και οι εμπειρίες που καθορίζουν την καθημερινότητα όσων γεννήθηκαν λίγο πριν και λίγο μετά τα '90s, με ειλικρίνεια και ουσία. Μια φρέσκια ματιά σε όσα βιώνουμε σήμερα, online και offline.

Στο 8ο επεισόδιο, η Βάνα Κράβαρη με καλεσμένη τη σχεδιάστρια μόδας Ιωάννα Κουρμπέλα μιλούν για το τι σημαίνει να σχεδιάζεις ρούχα μόνο με ελληνικά υλικά, γιατί τα fast fashion κομμάτια κουβαλούν μια πολύ κακή ενέργεια, για το αν το body positivity άλλαξε κάτι και για το πώς το second hand είναι η τάση αυτή τη στιγμή.

