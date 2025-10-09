Θες να κάνεις καριέρα και σκέφτεσαι τη μητρότητα; Άκου αυτό το επεισόδιο για αρχή!

Η Βάνα Κράβαρη με καλεσμένη την Κατερίνα Παπανικολάου, Senior Manager στο Τμήμα Συμβουλευτικής Ανθρωπίνου Δυναμικού της PwC, συζητούν όλους τους μύθους και τις παρανοήσεις πίσω από το κλισέ «γυναίκα καριέρας και μητέρα».

Γιατί το να έχεις παιδιά και το να μανατζάρεις μια ομάδα είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα; Μήπως η ζωή μιας μητέρας που αγαπάει την καριέρα της είναι ένα χάος σε εντυπωσιακό περιτύλιγμα; Και αν είναι, τι κάνουμε; Αν είσαι γυναίκα καριέρας με ένα μητρικό ένστικτο που αρχίζει να ξυπνάει, απλώς άκου αυτό το επεισόδιο.