Μία παρέα συνάντησε κάποτε τέσσερα μικρόφωνα και από τότε κάθε κουβέντα που πιάνουν για Eurovision, γίνεται επεισόδιο. Αφιλτράριστη, ατόφια, οριακά αμοντάριστη στον καθαρό της χρόνο. Το Alcopod is Free είναι το γιουροβιζιονικό podcast που δεν ήξερες πως είχες ανάγκη και εξετάζει κάθε πτυχή του διαγωνισμού σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, έχοντας πάντα για σημαία την τέχνη και τη μουσική που μπορεί να βρει κανείς ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη. Αρκεί να ψάξει.

Το 2026 ξεκίνησε με φόρα και η προσμονή για το τι εστί Sing for Greece, έλαβε τέλος. Τώρα που ξέρουμε (απ' έξω και ανακατωτά) τα 28 τραγούδια που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision, καταθέτουμε τον οβολό μας για ένα-προς-ένα, στο απόλυτο countdown από τη θέση Νο28 ως το 12άρι μας.

Τι μεσολαβεί; Κάθε συμμετοχή μπαίνει στο μικροσκόπιο, αναλύουμε ενδελεχώς κομμάτια και καλλιτέχνες και κατά πόσο εκπλήρωσαν τις προσδοκίες και φυσικά κάνουμε το πρώτο debate για τις τύχες των πρώιμων φαβορί στο σενάριο νίκης.