Ένα επεισόδιο που προσπαθεί να μιλήσει για το FOMO (Fear of Missing Out), αλλά τελικά μιλάει για το αιώνιο πρόβλημα του πώς να προλάβεις ένα sold out χωρίς να γεμίσεις ασφυκτικά το πρόγραμμά σου. Bonus: μερικά απλά μαθηματικά που αποδεικνύουν ότι πηγαίνετε περισσότερες φορες διακοπές απ όσες νομίζετε.

