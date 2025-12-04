Ένα podcast της Βάνας Κράβαρη για Millennials από Millennials (και όσους θέλουν να τους γνωρίσουν άφιλτρα) που επιχειρεί να διερευνήσει τη σύγχρονη ζωή μέσα από το πρίσμα του ψηφιακού κόσμου και της πραγματικότητας. Όλες οι προκλήσεις, οι αλλαγές και οι εμπειρίες που καθορίζουν την καθημερινότητα όσων γεννήθηκαν λίγο πριν και λίγο μετά τα '90s, με ειλικρίνεια και ουσία. Μια φρέσκια ματιά σε όσα βιώνουμε σήμερα, online και offline.

Σε αυτό το επεισόδιο του «Τι Ζούμε Ρε;», η Βάνα Κράβαρη με καλεσμένο τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Βασίλη Βηλαρά, μιλούν για το πώς ήταν για ένα γκέι παιδί να μεγαλώνει στην Ελλάδα των '90s. Ήταν τελικά «καρικατούρα» -όπως συχνά αναφέρεται- ο ρόλος του Γιάννη Μπέζου στους Απαράδεκτους; Πόσο ομοφοβική ήταν η τηλεόραση της εποχής; Γιατί είναι τόσο μα τόσο σημαντικές οι φίλες στο σχολείο για ένα αγόρι που νιώθει εξωγήινο; Πώς εξελίχθηκαν όσοι μας έκαναν τη ζωή κόλαση στο σχολείο; Έχει νόημα να τους σκέφτεται κανείς πια;

Ακούστε το επεισόδιο εδώ:

Αυτή τη σεζόν απολαμβάνετε τον Βασίλη Βηλαρά στην παράσταση «Η Εκδίκηση του Φώτη», μια ευρηματική συναισθηματική αφήγηση μιας ολόκληρης γενιάς και η αναμέτρηση με την ποπ μυθολογία της. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο bijoux de kant HOOD art space. Περισσότερα εδώ.