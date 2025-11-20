«Γιατί με άφησες;»: Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα

Το 1991, σε μια εποχή που καταρρέει ο κομμουνισμός (και) στην Αλβανία), η χώρα μας δέχεται τους πρώτους μετανάστες από την γειτονική χώρα. Άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο στη χώρα μας με αυτοκίνητα, με καράβια, ακόμα και με τα πόδια, νόμιμα ή παράνομα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δέχεται έντονες πιέσεις να κλείσει τα σύνορα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μεταβαίνει στους Αγίους Σαράντα για εμφανίσεις στήριξης του μεταβατικού καθεστώτος, αλλά όλα αυτά μοιάζουν «ασπιρίνες» σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.

Στην τηλεόραση ακούγονται συνεχώς ειδήσεις για «αλβανούς λαθρομετανάστες» και δημιουργείται μια ατμόσφαιρα ηθικού πανικού.

Τα χρόνια θα περάσουν, οι Αλβανοί μετανάστες στη χώρα μας θα αυξηθούν και η καχυποψία δεν θα πάψει να υπάρχει. Σαν ψίθυρος θα πολλαπλασιάζεται και θα καταλήγει βαβούρα από τις τηλεοπτικές συχνότητες ή και από τις συζητήσεις μεταξύ «νοικοκυραίων».

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast "Τα 90ς", ζητήσαμε από δύο νέους δημοσιογράφους να μας αφηγηθούν για τον ερχομό τους στην Ελλάδα με (ή χωρίς) τους γονείς τους, για την ενσωμάτωση τους σε μια χώρα που δεν ήταν και τόσο δεδομένη η φιλοξενία της.