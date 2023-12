Χριστούγεννα στα 90s (feat. Ηλίας Αναστασιάδης, Γιώργος Μυλωνάς)

AND NOW, SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT

Το podcast «Eγώ Παραιτούμαι» και οι «Ιστορίες που μπορεί και να μη σου αλλάξουν τη ζωή» (και οι δημιουργοί τους, Γιώργος Μυλωνάς και Ηλίας Αναστασιάδης) μπαίνουν στο podcast «Τα 90s» και κάπως έτσι δημιουργείται το απόλυτο crossover επεισόδιο! Θέμα μας, τα Χριστούγεννα, όπως τα ζήσαμε στα 90s, με κάποιες νότες και από το 2023. Κάθιστε αναπαυτικά, πατήστε pause στο Home Alone, και ταξιδέψτε πίσω, στην εποχή που με τα χρήματα από τα κάλαντα έπαιρνες GameBoy (τουλάχιστον!).

