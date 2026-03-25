Πέντε podcast για την Επανάσταση του 1821

Ακούστε τέσσερα podcast από τους δημοσιογράφους του Reader και διακεκριμένους ιστορικούς για τον μεγάλο ξεσηκωμό των Ελλήνων πριν από δύο αιώνες. Στα επεισόδια αναλύονται κρίσιμες πτυχές της Επανάστασης, όπως τα περίφημα δάνεια, προσωπικότητες που διαμόρφωσαν τον αγώνα και τα πρώτα βήματα του ελληνικού κράτους, όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Διονύσιος Σολωμός αλλά και ο εορτασμός της επετείου εν μέσω κατοχής.

Η Ζωή και το Έργο του Ιωάννη Καποδίστρια

O ιστορικός και βιογράφος του Ιωάννη Καποδίστρια κ. Χρήστος Λούκος αναλύει την προσωπικότητα πρώτη κυβερνήτη της Ελλάδας,καθώς και τη συμβολή του στην Ελληνική Επανάσταση και τη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους. Επίσης εξηγεί ποιοι ήταν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της πολύκροτης δολοφονίας του, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην πρόσφατη ταινία του Γιάννη Σμαραγδή.

Η ζωή του Διονύσιου Σολωμού

Ο Διονύσιος Σολωμός ήταν ένα πνεύμα απείθαρχο, ανυπότακτο και διαφορετικό. Ζούσε και ανέπνεε με την ιδέα της ελευθερίας. Μεγάλωσε στη Ζάκυνθο, σπούδασε στην Ιταλία και συμμετείχε στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα με τον δικό του τρόπο. Όταν έγραψε τον «Ύμνο εις την ελευθερίαν» ήταν 25 χρονών περίπου. Η επανάσταση είχε ξεκινήσει κι εκείνος, όπως είχε σημειώσει, έβαλε το πάθος του σε αυτό το έργο. Κι ενώ ο Μοριάς ξεσηκωνόταν, ο κόντες Σολωμός παρέμεινε με τη γραφίδα στο χέρι για να αποτυπώσει το πάθος για την ελευθερία στα μοναδικά του ποιήματα.

25η Μαρτίου 1942

Πώς γιόρταζαν οι άνθρωποι την ελευθερία εν μέσω κατοχής; Τα μηνύματα του 1821 είναι διαχρονικά. Το 1942 όμως, εν μέσω της γερμανικής κατοχής, ήταν επίκαιρα και καίρια για τους κατοίκους της Αθήνας. Διακινδυνεύοντας τη ζωή τους, οι νέοι της πρωτεύουσας διαδήλωσαν και γιόρτασαν με τον δικό τους τρόπο εν μέσω κατοχής διατηρώντας ζωντανό το μήνυμα για την ελευθερία.

Τα Δάνεια της Επανάστασης

Η ιστορικός κα Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου ξεδιπλώνει το κουβάρι της ιστορίας των δύο κρίσιμων δανείων που πήραν από το Σίτι του Λονδίνου οι επαναστατημένοι Έλληνες το 1824 και 1825. Τι ρόλο έπαιξαν τα δάνεια στην αναγνώριση του αγώνα, γιατί επιλέχθηκε η Αγγλία, ποιοι ήταν οι όροι για τη χορήγηση των δανείων και τι απέγιναν τελικά τα χρήματα που έλαβε η Ελλάδα;

Το 1821 ως Δημογραφική Επανάσταση

Ο ιστορικός με ειδίκευση στη Ρωσία κ. Γιάννης Κοτσώνης μιλάει για το ρόλο της βίας και του εθνικισμού στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της Επανάστασης . Ό καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ξεκίνησε πρόσφατα μια γόνιμη συζήτηση για τις απαρχές και τους σκοπούς του ξεσηκωμού με το πρόσφατο βιβλίο του«Η Ελληνική Επανάσταση – Η βίαιη γέννηση του έθνους-κράτους». Στη συζήτηση μας αναφέρονται θέματα όπως η ταυτότητα των επαναστατημένων Ελλήνων, ο ρόλος της Ρωσίας και των περίφημων κοτζαμπάσηδων, οι Σουλιώτες και η Εκκλησία, καθώς και σταθμοί της επανάστασης όπως η ναυμαχία του Ναυαρίνου.