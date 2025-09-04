Το podcast «Βελανίδια κανείς;» ήρθε στο Reader | Ψυχρός Πόλεμος: Ο πόλεμος της Κορέας

Το podcast «Βελανίδια κανείς;» του Λευτέρη Κοκκίνη που, αντλώντας έμπνευση από την παραπάνω φράση, εξετάζει πτυχές, νοοτροπίες και ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από το παραβάν της Ελληνικής, της Ευρωπαϊκής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Παίρνοντας αφορμή από γεγονότα και στιγμές του σήμερα, προσπαθεί να εξηγήσει και να απαντήσει στο ερώτημα: τι πάει λάθος με εμάς;



Στο σημερινό επεισόδιο, ασχολούμαστε με ένα από τα πρώτα στάδια του Ψυχρού Πολέμου, τον πόλεμο της Κορέας. Το 1950, μια μικρή χερσόνησος της Ασίας με τεράστια Ιστορία, χωρίστηκε στα δύο. Στο βόρειο κομμάτι, επικρατούσαν οι κομμουνιστές με την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης. Στο νότιο, επικρατούσαν οι φιλελεύθεροι καπιταλιστές με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις πέντε χρόνια μετά την λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο κόσμος έφτασε στο παρά ένα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα πήραν τα όπλα χωρίς νικητή. 3.5 εκατομμύρια νεκροί ήταν το αποτέλεσμα και ο 38ος παράλληλος που χωρίζει μέχρι σήμερα την Βόρεια από τη Νότια Κορέα. Ήταν ένα από τα πρώτα στάδια της μεγάλης διαμάχης, του Ψυχρού Πολέμου και η «πληγή» που άνοιξε στην χερσόνησο της Κορέας παραμένει μέχρι και σήμερα ανοιχτή.