Ποια ήταν η ελληνική ταινία της χρονιάς;

Το 2025 ήταν μια ακόμη χρονιά που ο ελληνικός κινηματογράφος είχε καλές στιγμές είτε με μεγάλες παραγωγές είτε με ανεξάρτητες ταινίες, οι οποίες μας έκαναν να γεμίσουμε τα σινεμά. Έτσι μας γεννήθηκε το εξής ερώτημα: ποια είναι τελικά η ελληνική ταινία της χρονιάς; Σε αυτό το επεισόδιο του podcast προσπαθούμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, εξετάζοντας όχι μόνο την επιτυχία, αλλά και το αποτύπωμα που άφησε κάθε ταινία στη δημόσια συζήτηση.
Ακούστε το επεισόδιο στο Spotify:
