SEVEN X: Ένα τηλεοπτικό ραδιόφωνο! (Guest: Βασίλης Λούκας)

To κανάλι SEVEN X εμφανίστηκε στην ελληνική ιδιωτική τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του `90. Είχε προηγηθεί η εποχή που υπήρξε ως ραδιόφωνο και έπειτα ως ραδιόφωνο με εικόνα (!!), για να προσγειωθεί στον τηλεοπτικό αέρα σε μια εποχή που η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα απογειωνόταν. Το SEVEN X μας χάρισε αξέχαστες τηλεοπτικές εκπομπές με παρουσιαστές όπως η Μαλβίνα Κάραλη, ο Ηλίας Μαλανδρής, ο Χρήστος Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι. Μια εναλλακτική τηλεόραση με στοιχεία avant guarde, με «αναρχικές» στιγμές που δεν θύμιζαν σε τίποτα τον καθωσπρεπισμό των άλλων καναλιών.

Με τον Βασίλη Λούκα (σήμερα, παραγωγός στον θρυλικό Rock FM 96.9), που ήταν εκεί από το ξεκίνημα του SEVEN X και επέστρεψε στο κανάλι όταν είχε πάρει μια τελείως διαφορετική τροχιά, κάναμε μια συζήτηση που ξεκινάει από την 90ς ιδιωτική τηλεόραση και φτάνει στο ραδιόφωνο του 2025 σε ένα podcast - rollercoaster. Απολαύστε το!