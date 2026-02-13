Μία παρέα συνάντησε κάποτε τέσσερα μικρόφωνα και από τότε κάθε κουβέντα που πιάνουν για Eurovision, γίνεται επεισόδιο. Αφιλτράριστη, ατόφια, οριακά αμοντάριστη στον καθαρό της χρόνο. Το Alcopod is Free είναι το γιουροβιζιονικό podcast που δεν ήξερες πως είχες ανάγκη και εξετάζει κάθε πτυχή του διαγωνισμού σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, έχοντας πάντα για σημαία την τέχνη και τη μουσική που μπορεί να βρει κανείς ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη. Αρκεί να ψάξει.

Στο νέο επεισόδιο του Alcopod is Free, αναλύουμε όλα όσα συνέβησαν στον 1ο ημιτελικό. Από το τεράστιο upgrade σε επίπεδο παρουσίασης και ροής, χάρη στη μαγική συνύπαρξη του τρίπτυχου Καπουτζίδης-Βρανά-Μαγγίρα, μέχρι το επίπεδο σκηνοθεσίας που δεν ξέφυγε από τη μετριότητα και φυσικά την επίδοση των 14 συμμετεχόντων, με κυριότερο το act του μεγάλου φαβορί, Akyla, ο οποίος έμοιασε να δίνει ραντεβού στη Βιέννη για το full potential του Ferto επί σκηνής.