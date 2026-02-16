Μία παρέα συνάντησε κάποτε τέσσερα μικρόφωνα και από τότε κάθε κουβέντα που πιάνουν για Eurovision, γίνεται επεισόδιο. Αφιλτράριστη, ατόφια, οριακά αμοντάριστη στον καθαρό της χρόνο. Το Alcopod is Free είναι το γιουροβιζιονικό podcast που δεν ήξερες πως είχες ανάγκη και εξετάζει κάθε πτυχή του διαγωνισμού σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, έχοντας πάντα για σημαία την τέχνη και τη μουσική που μπορεί να βρει κανείς ακόμα και στα πιο απίθανα μέρη. Αρκεί να ψάξει.

Στο νέο επεισόδιο, μιλάμε πια για τον επίσημο εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Ο Akylas επιβεβαίωσε προγνωστικά νικώντας με το απόλυτο της βαθμολογίας, μα κυρίως έγινε το μέσο για να αντικρίσουμε peak στιγμές ελληνικής τηλεόρασης, με ατόφιο συναίσθημα και συγκίνηση που έσπασαν τον τέταρτο τοίχο. Όλα αυτά, ως κατακλείδα σε ένα show, το Sing for Greece, που πέτυχε στο 100% τον σκοπό του: να γίνει μια μουσική γιορτή που θα μας αφορά όλους.