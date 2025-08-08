Τι καθεστώς ήταν η Χούντα;

Φέτος το καλοκαίρι συμπληρώνονται 51 χρόνια από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας μετά τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου που οδήγησαν στη διχοτόμηση του νησιού. Πώς όμως φτάσαμε στη Χούντα και τι είδους καθεστώς ήταν η Επταετία;

Στα ερωτήματα αυτά θα απαντήσουμε στο σημερινό επεισόδιο του podcast του Reader για την ελληνική ιστορία με τη βοήθεια του κ. Ευάνθη Χατζηβασιλείου, καθηγητή ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο βιβλίο τους ⁠«Στρεβλή Πορεία 1960-1974: Πολιτική και κουλτούρα από τη δεκαετία του '60 στη Δικτατορία»⁠ , ο κ. Χατζηβασιλείου μαζί με τον κ. Δημήτρη Σωτηρόπουλο εξερευνούν το ρόλο του στρατού στη μεταπολεμική Ελλάδα, τις πολιτικές και πολιτιστικές καταβολές του Απριλιανού καθεστώτος, καθώς και την ιδεολογία του.

Στο πρώτο μέρος της συνομιλίας μας με τον κ. Χατζηβασιλείου, εστιάζουμε στην πορεία προς τη Χούντα, με έμφαση στο ρόλο του στρατού. Ήταν το αποτυχημένο κίνημα του 1951 υπέρ του στρατάρχη Παπάγου ένα πρώτο δείγμα αυτονόμησης του στρατού από τις πολιτικές δυνάμεις; Πώς άσκησε και τελικά έχασε ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος τον έλεγχο του στρατού; Γιατί απέτυχαν ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου να ελέγξουν την κατάσταση; Τι ρόλο έπαιξε η υπόθεση Ασπίδα και ποια ήταν η εμπλοκή του Γεωργίου Γρίβα και του Ανδρέα Παπανδρέου; Ήταν «Αμερικανοκίνητο» το πραξικόπημα του Απριλίου του 1967, δηλαδή είχε την υποστήριξη της Αμερικανικής κυβέρνησης;

Στο δεύτερο μέρος ⁠ , αναλύουμε τη φύση του καθεστώτος που εγκαθίδρυσε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967. Τι είδους καθεστώς ήταν η Χούντα; Πώς αντιλαμβανόταν τη θέση της χώρας στο Δυτικό κόσμο; Ποιες ήταν οι ιδεολογικές του καταβολές από προηγούμενες περιόδους της ελληνικής ιστορίας όπως η κυβέρνηση Πλαστήρα-Γονατά και η Δικτατορία Μεταξά; Ποιος ηγέτης του Τρίτου Κόσμου ήταν το ίνδαλμα της χουντικής ηγεσίας; Επρόκειτο για φασιστικό καθεστώς; Πώς επηρέασε την ιδεολογική του συγκρότηση και προπαγάνδα η στελέχωση με ανθρώπους που προέρχονταν από τη Μαρξιστική Αριστερά, όπως ο Γεώργιος Γεωργαλάς και ο Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου;

Ποια ήταν η απήχηση του στον ελληνικό λαό και τη νεολαία της εποχής; Πώς αντιμετώπιζε τη μοναρχία, την αστική φιλελεύθερη δημοκρατία και την παραδοσιακή συντηρητική παράταξη της χώρας; Εν τέλει, ποιο ήταν το σχέδιο του Παπαδόπουλου για το μέλλον του καθεστώτος; Γιατί υπάρχει τα τελευταία χρόνια σε μερίδα του πληθυσμού μια τάση εξιδανίκευσης της Επταετίας;